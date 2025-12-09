Resaltan labores de Protección Civil en época decembrinas

Ante la llegada de la navidad, autoridades reforzaron las medidas de prevención para salvaguardar a las familias neolonesas

El secretario general de Gobierno Estatal, Miguel Ángel Flores Serna, destacó las acciones y operativos que Protección Civil de Nuevo León implementa en esta temporada decembrina para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Señaló que la prioridad estatal es reforzar medidas preventivas para que las familias disfruten las fiestas con tranquilidad.

Acompañamiento a peregrinos

Flores Serna subrayó el operativo especial de acompañamiento y prevención dirigido a los peregrinos que se movilizan rumbo al Santuario de Guadalupe por las celebraciones del 12 de diciembre.

Brigadas y monitoreo permanente buscan evitar incidentes entre los miles de feligreses que recorren largas distancias.

Atención por frente frío

El funcionario reconoció también el operativo carrusel aplicado durante el paso del frente frío número 17.

En este dispositivo se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad y apoyo a quienes permanecen en exteriores de hospitales públicos, ante las bajas temperaturas.

Llamado a evitar pirotecnia

Flores Serna hizo un llamado a la población para evitar el uso de pirotecnia, al advertir los riesgos y accidentes que cada año se registran y que pueden prevenirse.

Señaló que estos materiales representan peligro para las familias y generan afectaciones ambientales.

El Gobierno de Nuevo León mantiene vigilancia permanente, atención de emergencias y dispositivos de respuesta inmediata para actuar ante cualquier eventualidad típica de esta época de alta movilidad.