El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, asistió a la inauguración de la explanada e inicio de obras del auditorio UNEZ.

Fortalecer las oportunidades de formación profesional para las y los jóvenes es fundamental para impulsar el crecimiento de Nuevo León y mejorar la calidad de vida de sus familias, destacó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, al asistir como invitado a la inauguración de la explanada y al inicio de las obras del nuevo auditorio de la Universidad Emiliano Zapata (UNEZ).

Durante su recorrido por el plantel universitario —institución que cuenta con 16 carreras, siete maestrías y más de 6 mil estudiantes—, el funcionario resaltó la preparación de las nuevas generaciones en diversas ramas del conocimiento. Al respecto, expresó.

“Se están formando médicos, enfermeras, ingenieros, contadores, psicólogos y profesionistas de muchas otras áreas que van a contribuir al desarrollo de Nuevo León y, sobre todo, al bienestar de sus familias”.

Compromiso educativo y nuevos espacios universitarios

Asimismo, Flores Serna señaló que el Gobierno encabezado por Samuel García mantiene el compromiso de ampliar las oportunidades educativas para las y los jóvenes, mediante acciones que favorecen el acceso y la continuidad de sus estudios.

En el marco de la inauguración de la explanada y el inicio de las obras del Auditorio “Dr. Asael Sepúlveda Martínez”, el Secretario General de Gobierno subrayó la importancia de contar con espacios que complementen la formación universitaria, favorezcan la convivencia estudiantil y permitan la realización de conferencias, encuentros académicos y ferias de empleo.

“Al final, la formación de un estudiante no solamente está en los libros y en los salones de clase. También está en las experiencias, en la convivencia y en todas las oportunidades que tiene para descubrir lo que puede hacer”, Puntualizó.

Reconocimiento al legado académico y mensaje a la comunidad UNEZ

De igual forma, Flores Serna reconoció el legado del doctor Asael Sepúlveda Martínez, cuyo compromiso con Nuevo León y su gente será recordado a través del nuevo auditorio.

Finalmente, el funcionario estatal felicitó a las autoridades académicas, docentes y personal de la UNEZ por su labor educativa y exhortó a las y los estudiantes a continuar preparándose para alcanzar sus metas personales y profesionales.