Resaltan identidad urbana de Nuevo León con 'Trazos Mundialistas'

El gobernador Samuel García presentó este domingo "Trazos Mundialistas", una obra que consolida la identidad urbana en el marco de la Copa Mundial de FIFA 2026, en las columnas del Viaducto en Guadalupe.

En compañía de la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y de la secretaria de Cultura, Melissa Segura; el mandatario estatal dio por inaugurada la propuesta artística.

“Trazos Mundialistas es una apuesta por el arte urbano como herramienta de transformación, como puente de diálogo y como expresión viva de nuestra identidad."

Aseguró que este proyecto demuestra lo que puede lograr a consolidarse a largo plazo, con el fin de impulsar al Estado como primer lugar en cultura y arte.

“Es una muestra de lo que podemos lograr cuando la cultura articula esfuerzos, cuando la colaboración se convierte en método y cuando un evento global como el Mundial se integra en una visión cultural de largo plazo”, puntualizó García Sepúlveda.

Mariana Rodríguez busca convertir este lugar en un espacio de encuentro

La titular de Amar a Nuevo León resaltó que se busca la propuesta mural es convertir un lugar de paso en uno de encuentro que construya comunidad.

“Eso es lo que estamos haciendo ‘Ponte Nuevo Trazos Mundialistas’, convertir al estado en un museo abierto, volver las columnas en lienzos, llenarlos de color, de identidad y de memoria”, apuntó.

Este proyecto interinstitucional de arte público activó el del espacio urbano mediante la intervención artística de 18 dependencias, en conjunto con el municipio de Guadalupe.