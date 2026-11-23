Miguel Ángel Flores Serna indicó que en la administración de Samuel García se anunciaron 140 mil millones de dólares en inversiones para Nuevo León.

El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Ángel Flores Serna, señaló que la seguridad y la coordinación entre autoridades son factores que las empresas consideran al momento de invertir en la entidad.

El funcionario indicó que durante la administración de Samuel García se han anunciado inversiones por 140 mil millones de dólares.

“Las empresas que deciden invertir a largo plazo necesitan certidumbre. Nuevo León ofrece infraestructura, conectividad, seguridad y capacidad institucional para responder a las necesidades de su crecimiento y expansión”, expresó Flores Serna.

Proyectos industriales, seguridad y logística

Entre los proyectos recientes mencionó el de Miller Parks, que contempla una inversión superior a los 206 millones de dólares para el desarrollo de proyectos industriales en Apodaca y Salinas Victoria.

En materia de seguridad, Flores Serna destacó el fortalecimiento de Fuerza Civil mediante la incorporación de elementos, equipamiento y divisiones especializadas, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

También hizo referencia a la vigilancia en las carreteras del estado, particularmente por su importancia para el traslado de mercancías y las operaciones logísticas de las empresas.

Finalmente, señaló que el Gobierno estatal busca mantener la coordinación con el sector empresarial ante el crecimiento económico y poblacional de Nuevo León.