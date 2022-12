Resaltan daños en paso vial de Gonzalitos y Ruiz Cortines

Los daños en el puente vehicular preocupan a automovilistas y piden a las autoridades realizar las reparaciones correspondientes

Por: David Cázares

Diciembre 19, 2022, 8:31

Ante el evidente mal estado en el que se encuentra el puente vial de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, en Monterrey, automovilistas externaron su preocupación y exigieron mantenimiento.



Y es que un recorrido realizado por INFO7 detectó cómo en la infraestructura imperan los desperfectos como metales oxidados, varillas expuestas y múltiples grietas.



Las fallas se encuentran desde al ras del piso, con escombro y columnas fisuradas, y llegan hasta la parte alta, justo debajo de donde circulan miles de vehículos diariamente.





“Está peligroso, muy peligroso, sobre todo para los que atraviesan por abajo y les vaya a caer una piedra o alguna cosa que esté ya por caerse; no sé por qué el gobierno no lo repara o manda a gente a repararlo”, comentó Raúl Hernández.



La situación no es nada nueva, e incluso automovilistas denuncian que las malas condiciones son una constante en otros puentes viales de Monterrey.



“Todos, todos los puentes están así, pero, pues qué hace uno, ojalá que le metan mano pronto a eso, vamos a ver para cuando”, exigió Alma Rosa.



En ese sentido, la ciudadanía reiteró el llamado a la autoridad para que le dé mantenimiento al puente.