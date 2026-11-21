El SIMA opera 15 estaciones fijas y dos unidades móviles en 11 municipios, suma el C5 Ambiental y prepara dos estaciones en Nuevo León.

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, celebró el 34 aniversario del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), una red que surgió como pionera en México y que hoy se consolida como referente nacional en la vigilancia de la calidad del aire.

Durante la conmemoración, el funcionario subrayó que a lo largo de este año se impulsó la modernización de la red, entró en operación el C5 Ambiental y se anunciaron dos nuevas estaciones en camino, avances que calificó como decisivos en la medición del aire para tomar acciones oportunas y proteger la salud de las familias de Nuevo León.

De cinco estaciones a la cobertura metropolitana

Raúl Lozano resaltó la evolución que ha tenido el sistema desde sus orígenes hasta su infraestructura actual, enfatizando el papel de los datos confiables para la toma de decisiones ambientales.

“Durante 34 años, el SIMA nos ha permitido medir, entender y actuar con información oportuna. Hoy celebramos una red que nació con cinco estaciones y que hoy opera 15 estaciones fijas y dos unidades móviles en 11 municipios del Área Metropolitana de Monterrey”.

Con más de tres décadas de operación, la expansión del SIMA y el reforzamiento de sus capacidades técnicas buscan fortalecer la respuesta institucional frente a los retos de calidad del aire en la metrópoli regia.