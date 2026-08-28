Resaltan autoridades avances en desarme voluntario

Autoridades han recibido más de 260,000 armas y artefactos de la población, aseguró el subsecretario de Prevención de la Violencia, Miguel Torruco Garza

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En México, la estrategia nacional de Seguridad ha dado resultados bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo del secretario Omar García Harfuch, y un ejemplo es el saldo del desarme voluntario entre la población que ya arrojó la entrega de 260 mil artefactos, aseguró el subsecretario de Prevención de la Violencia del gobierno federal, Miguel Torruco Garza.

Al acudir al arranque de un Centro Comunitario "México Imparable" en el municipio de Escobedo, el subsecretario de Prevención de la Violencia de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal destacó los resultados.

"Como saben, quien lidera la estrategia nacional de la seguridad es la Presidenta", dijo.

Explicó los cuatro ejes fundamentales: uno, atender las causas de la violencia; dos, consolidar a la Guardia Nacional; tres, realizar las labores de Inteligencia; y cuatro, la coordinación entre los diversos niveles de gobierno.

Y en especial, en cuanto a la Atención a las Causas de la Violencia, destacó los resultados del Programa de Desarme Voluntario.

"Llevamos los desarmes voluntarios. En las jornadas de paz han visto esos famosos desarmes, que alguna vecina o vecino cuenta con un arma, las entrega, se da a cambio una remuneración económica y se destruye el arma", sostuvo.

"Hemos destruido en toda la República Mexicana más de 260 mil artefactos, imagínense, nos ha tocado que lleguen con granadas de fragmentación, rifles de asalto, con pistolas, todo lo que se puedan imaginar, explosivos, hay abuelitas que vienen con el explosivo, el Ejército destruye el arma y se les da su dinero a cambio", expuso.

Anunció que próximamente se dará mayor impulso a ese programa."En las próximas Jornadas de Paz estaremos implementando con mayor ímpetu estos desarmes voluntarios", adelantó.

En entrevista, aseguró que hay resultados en cuanto a la seguridad de la población.

A la pregunta de si ha funcionado la estrategia de Seguridad, respondió: "Claro que sí, ya vimos los resultados que presentó el secretario Omar García Harfuch".

Aseguró que se continuará en ese camino y con los cuatro ejes fundamentales: atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional, la interlocución entre autoridades, y la inteligencia.

"La atención a las causas, que es lo que nos corresponde a nosotros en esta política pública, es fundamental porque atiende directamente a la juventud, lo previene. Lo único es que la prevención a la violencia se ve a largo plazo, pero cuando se llega a palpar, que es parte de la etsrategia nacional, da resultado", expresó.