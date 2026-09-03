Resalta Waldo Fernández que la 4T está por encima de todo nombre

Por: Carlos Nava 02 Septiembre 2026, 21:38 Compartir

Fernández remarcó que la definición interna no debe derivar en disputas entre militantes, sino enfocarse en estructurar una propuesta incluyente

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Tras señalar que las aspiraciones personales no deben estar por encima del bienestar del Estado ni del movimiento, Waldo Fernández aseguró que el proceso interno de Morena en Nuevo León debe consolidarse como un espacio de fortaleza y cohesión interna. El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad destacó que la inclusión de diversos perfiles en la contienda beneficia al partido, al tiempo que reiteró su reconocimiento a los demás contendientes del proceso. “Todos tenemos aspiraciones legítimas, pero en Morena, en la 4T, somos uno. Por encima de cualquier aspiración personal está el proyecto y, sobre todo, está Nuevo León. Cuando llegue el momento de la definición, nos toca estar juntos y trabajar en unidad”, expresó. Fernández remarcó que la definición interna no debe derivar en disputas entre militantes, sino enfocarse en estructurar una propuesta incluyente que sume a las distintas corrientes de la coalición. “Esto no se trata de una persona. Se trata de construir un proyecto que pueda unir a toda la coalición y después unir a Nuevo León. Al final, lo importante es que al estado le vaya bien”, concluyó el aspirante.