Resalta Waldo Fernández nueva inversión de Lego en Nuevo León

El proyecto de Grupo LEGO se desarrollará de forma gradual entre 2026 y 2029 en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Ciénega de Flores

El Plan México comenzó a dar resultados tangibles en la entidad con el anuncio de una inversión de 400 millones de dólares por parte de Grupo LEGO, la cual generará más de mil 300 nuevos puestos de trabajo, afirmó el senador con licencia por Nuevo León, Waldo Fernández.

Tras la presentación realizada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Fernández resaltó que la decisión de la firma internacional confirma la certidumbre que ofrece el país para la llegada de capitales extranjeros y la relevancia de traducir dicha confianza en bienestar para las familias neoleonesas.

"Cuando hay confianza en México, Nuevo León se beneficia. Hoy estamos viendo resultados concretos: inversión, nuevos empleos y una empresa global que decide ampliar nuevamente sus operaciones en nuestro estado", señaló Fernández.

Detalles del proyecto de expansión

El proyecto de Grupo LEGO se desarrollará de forma gradual entre 2026 y 2029 en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Ciénega de Flores. La obra contempla:

Infraestructura: Construcción de un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado.

Superficie: Adición de 62 mil metros cuadrados a sus plantas operativas.

Empleo: Creación de más de 1,300 empleos directos en la región.

El legislador con licencia enfatizó que el desafío para la administración local y los sectores productivos es mantener las condiciones de competitividad para que los proyectos impulsados a nivel federal logren asentarse de manera permanente.