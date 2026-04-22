Resalta ventajas de Nuevo León para atraer al sector energético

Sobre los data centers, García Sepúlveda resaltó que la entidad se consolida como el hub, donde juega un papel fundamental el contar con suficiente energía

Como parte de su gira de trabajo, el gobernador Samuel García destacó las ventajas competitivas de Nuevo León para la atracción en materia energética durante el Foro de BloombergNEF Summit New York 2026.

Frente a funcionarios, directivos de bancos e inversionistas, el mandatario estatal señaló que Nuevo León es considerada la "columna vertebral" en exportaciones, a pesar del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estados Unidos sabe la importancia de Nuevo León, somos la columna vertebral de las exportaciones entre Estados Unidos y México. Y la verdad es que nos ha ido muy bien en estos 4 años de gobierno con todo y la geopolítica. Tenemos récord en inversión extranjera, 120 billones de dólares de inversión en 4 años de gobierno y eso es justo lo que demuestra la fortaleza que tiene hoy Nuevo León y que tiene México, porque también hoy México tiene todas las oportunidades siendo vecinos de Estados Unidos, de utilizar el Tratado de Libre Comercio para que lleguen más fábricas, lleguen más industrias”, expresó.

Sobre los data centers, García Sepúlveda resaltó que la entidad se consolida como el hub, donde juega un papel fundamental el contar con suficiente energía.

“Nuevo León hoy tiene más de 8 mil 500 MW, estamos construyendo 22 estaciones más para llegar a 10 mil aún y cuando la ciudad únicamente de manda 5 mil, es decir, tenemos casi el 30 por ciento y en un futuro un 50 por ciento de surplus que requiere obviamente el data center”, detalló.

También hemos venido a este foro para platicarles que hay oportunidad de inversión en el gas en México, aunque es una competencia federal, el gobierno hoy se está abriendo a que iniciativa privada entra a proyectos mixtos con gobierno para sacar adelante más proyectos de energía, entonces, el reto es que haya un equilibrio, una armonía, como decía el panel anterior, entre la inversión, la rentabilidad y, por supuesto, el ambiente. Yo lo que hoy les puedo afirmar es que México está listo para recibir inversiones y en el caso de México, pues Nuevo León es el mejor estado para invertir”, puntualizó.

Foro de BloombergNEF Summit New York 2026 es un encuentro de alto nivel ante inversionistas, corporativos y líderes del sector, donde se proyecta al estado como un hub estratégico para el nearshoring, la manufactura avanzada y la transición energética.

Nuevo León cuenta con primer lugar en más de 40 indicadores económicos

Nuevo León se consolida como el primer lugar en más de 40 indicadores económicos, con más de 432 proyectos confirmados en inversión extranjera directa, 120 billones de dólares; 209 nuevas inversiones y 223 expansiones, y más de 284 mil empleos creados.

En materia de conectividad, Nuevo León se consolida como nuevo Hub Aéreo con 26 rutas internacionales directas, así como la aduana Colombia-Laredo más segura y rápida del país.