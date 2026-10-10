Resalta Samuel García resultados en obra pública y seguridad

En diálogo con Luis Padua, el gobernante respaldó sus avances, subrayando el impulso a Fuerza Civil y la atracción de empresas.

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A cinco años de haber llegado al gobierno de Nuevo León, Samuel García aseguró que su administración registra avances en seguridad, salud, empleo, inversión y movilidad.

En entrevista con Luis Padua para INFO 7, el gobernador defendió los resultados de su gestión, destacó la compra de camiones y la construcción de tres líneas del Metro.

“Puro jalar y muy contento porque llegamos al quinto año, arrancamos el sexto, muy motivados, primer lugar en todo”, mencionó.

El mandatario estatal afirmó que su quinto informe reúne más de 46 indicadores en los que el estado ocupa el primer lugar nacional y adelantó que su último año estará marcado por la entrega de obras de infraestructura.

Sostuvo que los resultados se encuentran respaldados por indicadores federales, entre ellos datos del Inegi y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Según explicó, su informe incorpora los rubros en los que Nuevo León destaca a nivel nacional, aunque reconoció que algunos resultados recientes no alcanzaron a incluirse.

Como ejemplo, mencionó el sistema penitenciario estatal y afirmó que la entidad también ocupa posiciones destacadas en salud, seguridad y desarrollo económico.

Inversión millonaria en seguridad

Calificó 2026 como un año histórico en materia de seguridad y aseguró que agosto fue el mejor mes de los últimos 22 años en algunos indicadores delictivos.

Entre los resultados que destacó, mencionó la reducción de homicidios, la ausencia de secuestros y cobro de piso reportados en el periodo referido, así como una disminución de los delitos patrimoniales.

“Son los mejores números de los últimos 30 años”, afirmó al referirse a los robos a viviendas, vehículos y transporte público.

También sostuvo que el estado pasó del cuarto lugar nacional en violencia, posición que atribuyó a la administración anterior, al lugar 24.

Recordó que la inseguridad marcó a Monterrey y su zona metropolitana durante años. Incluso relató que sufrió dos secuestros en 2009 y que varios de sus amigos se mudaron a San Antonio, Texas, por temor a la delincuencia.

Ante dicho panorama, dijo que su gobierno destinó $36,000 millones de pesos al fortalecimiento de Fuerza Civil. Entre las acciones mencionó la creación de una división aérea, con dos helicópteros Black Hawk y otras aeronaves, además de una división blindada con más de 100 vehículos Black Mamba y Rino.

La corporación pasó, según sus cifras, de 3,007 a 7,700 elementos. También se construyó un nuevo C5 y un edificio para Fuerza Civil, mientras que la presencia policial se extendió hacia municipios rurales mediante nuevos destacamentos.

Mencionó instalaciones en Linares, Parás, Galeana, Anáhuac y Villaldama, entre otras zonas, y aseguró que el objetivo es mantener vigilados los accesos al estado.

Nuevo León fue la sede más segura del Mundial 2026: García

Sobre la Copa Mundial de Futbol de 2026, sostuvo que Nuevo León fue una de las sedes más seguras. Afirmó que recibió a millones de visitantes y que los Fan Fest reunieron a alrededor de 2.5 millones de personas sin incidentes de seguridad, de acuerdo con su balance.

“No canto victoria, todavía hay mucho por hacer, sin embargo los indicadores actuales representan una mejora respecto a los años de mayor violencia", reconoció.

En materia económica, García aseguró que Nuevo León compite principalmente con Texas por la llegada de empresas y capital extranjero, más que con otras entidades del país.

Afirmó que durante los cinco años de su administración han llegado inversiones por $137,000 millones de dólares y mencionó entre las compañías que han apostado por el estado a Volvo, Lego y Unilever.

Para explicar el atractivo de Nuevo León, destacó la presencia de universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana y la UDEM, así como la disponibilidad de trabajadores especializados.

“Cuando viene una empresa como Volvo o Lego, ellos quieren tener la mano de obra mejor calificada”, señaló.

También aseguró que durante su gobierno se han graduado cerca de un millón de ingenieros, muchos de ellos con conocimientos de inglés, programación y herramientas digitales.

Atribuyó el crecimiento económico a la colaboración entre el gobierno, las universidades y el sector privado.

Sostuvo que el estado ocupa los primeros lugares en inversión extranjera directa, empleo formal, ingresos y exportaciones.

Como ejemplo, afirmó que las exportaciones automotrices de Nuevo León aumentaron 10%, pese a las dificultades que, dijo, enfrentan otras entidades en ese sector.

Asimismo, informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó dos nuevos puentes fronterizos, que consideró relevantes para mantener el dinamismo comercial de la región.

El aumento de la población y del parque vehicular, reconoció el gobernador, ha complicado el tránsito en el área metropolitana de Monterrey.

Señaló que, en los últimos diez años, Nuevo León pasó de tener dos millones de automóviles a cerca de 3.5 millones.

Atribuyó parte de ese crecimiento al dinamismo económico, al aumento de la población y a la llegada de personas de otros estados en busca de empleo y oportunidades educativas.

De acuerdo con las cifras que expuso, cada año nacen alrededor de 100,000 personas en Nuevo León y llegan otras 170,000 procedentes de distintas entidades.

Con esos datos, sostuvo que Monterrey y su zona metropolitana se encuentran entre las áreas urbanas de mayor crecimiento en América Latina.

También criticó las condiciones del transporte público que recibió su administración. Aseguró que el sistema arrastraba unidades antiguas, sin aire acondicionado y con un servicio deficiente, situación que empujó a más personas a utilizar automóviles particulares.

Como respuesta, afirmó que el Estado adquirió 4,300 autobuses, entre unidades de gas y eléctricas, equipadas con aire acondicionado y conexión a internet.

“Nuevo León ha comprado 4,300 camiones, que son los verdes, con clima, internet, Wi-Fi, y son de gas o eléctricos, para no contaminar”, declaró.

Tres líneas del Metro, la apuesta para 2027

Defendió la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro, además de la conexión hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, como uno de los principales proyectos de su administración.

Explicó que inicialmente se contemplaba una línea hacia el sur de la ciudad, pero que, después de una consulta, el proyecto fue modificado y los recursos se destinaron a la conexión con el aeropuerto.

"La línea 4 conectará la zona de San Pedro con el área de Gonzalitos, mientras que la línea 6 llegará desde el entorno de Félix U. Gómez hasta el centro de Apodaca. La conexión aeroportuaria permitirá enlazar esa zona con el aeropuerto", señaló.

También mencionó avances en estaciones como La Higuera, Churubusco y San Rafael.

Según su calendario, el gobierno comenzará a entregar estaciones de manera gradual, a un ritmo de cuatro por mes. El proyecto contempla 21 estaciones en el recorrido referido por el mandatario, desde la zona de Obispado hasta el aeropuerto.

La meta, sostuvo, es que las tres nuevas líneas estén en funcionamiento durante 2027, junto con 16 transmetros y los cuatro mil 300 autobuses adquiridos por el Estado.

“Vamos a cumplir. Estamos a nada de arrancar”, afirmó.

Consideró que una red de transporte más amplia permitirá que los usuarios dejen el automóvil para trasladarse al centro de Monterrey, San Pedro, las universidades o el aeropuerto.

Reconoció que las obras han implicado dificultades técnicas, desde el movimiento de postes y la adecuación de calles hasta los cruces con vías ferroviarias, trabajos que calificó como complejos, pero necesarios para completar los proyectos.

Un último año con más infraestructura

Al hablar del cierre de su administración, aseguró que 2027 será el año con mayor obra pública en la historia de Nuevo León.

Entre los proyectos que enumeró están las tres nuevas líneas del Metro, los autobuses, los destacamentos de Fuerza Civil, el aeropuerto, una nueva aduana, siete carreteras, hospitales y nuevos espacios de atención a la niñez.

También mencionó la construcción de una nueva procuraduría y destacó que, según su versión, los proyectos se han desarrollado pese a los desacuerdos que ha mantenido con el Congreso local y las dificultades para obtener presupuestos.

“Y con todo y eso, y sin robar, obviamente, y cuidando la lana”, dijo.

Reconoció que los proyectos de movilidad han exigido tiempo y recursos, y que sus beneficios no siempre se reflejan de inmediato.

No obstante, defendió que las obras ampliarán la capacidad de transporte de la zona metropolitana y dejarán infraestructura para las siguientes administraciones.

Finalizó con la promesa de mantener el ritmo de trabajo durante el sexto año de gobierno y concluir los compromisos de infraestructura pendientes, especialmente las nuevas líneas del Metro.