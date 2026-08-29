Resalta Samuel García inversión de $5,275 mdd y 8 mil empleos

El gobernador destacó en San Antonio, Texas, la operación por $5.275 mil millones de dólares mediante la cual GE Vernova adquirió el 50% restante de Prolec GE

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó la adquisición de Prolec GE por parte de GE Vernova y aseguró que la operación abre nuevas posibilidades para ampliar la actividad industrial y energética en el estado.

Durante una gira de trabajo por San Antonio, Texas, el mandatario estatal se reunió con Marco Vera, director general de la compañía, para revisar las perspectivas de crecimiento y la llegada de nuevos proyectos a Nuevo León.

La operación, que se concretó en febrero de este año, tuvo un valor de $5,275 mil millones de dólares por la adquisición del 50% restante de Prolec GE que pertenecía a Xignux, con lo que GE Vernova consolidó la propiedad total de la empresa.

García sostuvo que el impacto de la operación será particularmente relevante para Nuevo León debido a la presencia que ya tiene la compañía en el estado.

"Para Nuevo León, fíjense nada más, 5.3 billones de dólares, 8 mil empleos", señaló el gobernador en un video difundido durante su gira.

5.3 BILLONES DE DÓLARES y 8,000 empleos para Nuevo León🦁



Aprovechamos nuestra gira de trabajo en San Antonio para reunirnos con Marco Vera, director general de GE Vernova, empresa que hace unos meses adquirió la empresa neoleonesa Prolec por 5.3 BILLONES DE DÓLARES.



Con esta… pic.twitter.com/oMQkKzWUyO — Samuel García (@samuel_garcias) August 28, 2026 Explicó que la empresa cuenta con alrededor de 8,000 trabajadores en Nuevo León y mantiene instalaciones en municipios como Pesquería, Escobedo, Apodaca, Santa Catarina, El Carmen y Mina. De acuerdo con García, dicha reunión sirvió para analizar la posibilidad de ampliar esa presencia y generar nuevas inversiones vinculadas con la generación y transmisión de electricidad, energías renovables y electrificación. "Hoy nos reunimos a platicar del crecimiento, de ver cómo ayudarlos a seguir creciendo", comentó. También planteó la importancia de que Nuevo León pueda aprovechar su cercanía con Texas y el crecimiento de proyectos relacionados con energía renovable, gas y nuevos centros de datos. La demanda de electricidad, explicó, será uno de los principales retos ante la expansión de estas industrias, por lo que consideró estratégico contar con empresas capaces de desarrollar infraestructura para atender ese crecimiento. Plantas y proyectos en distintos municipios García señaló que la presencia industrial de la compañía no se concentra en un solo punto de Nuevo León y mencionó instalaciones ubicadas en diferentes municipios del área metropolitana y de la región periférica. Adelantó que continuará la comunicación con los directivos de la empresa para impulsar nuevos proyectos y buscar que más infraestructura energética pueda instalarse en el estado. Entre las posibilidades mencionadas están nuevas plantas de ciclo combinado y proyectos relacionados con electrificación. La compañía, agregó, también tendrá un papel relevante ante el crecimiento de los centros de datos que se están instalando en Nuevo León, debido a la elevada demanda de electricidad que requieren este tipo de operaciones. Samuel continúa gira por Texas Tras la reunión, García informó que su gira por Texas continuaría con encuentros con legisladores y recorridos por proyectos relacionados con el desarrollo industrial y fronterizo. También adelantó actividades en el norte de Nuevo León y una gira por la región del Valle de las Salinas, donde se contemplan proyectos en municipios como Salinas Victoria, El Carmen, Mina, Abasolo e Hidalgo. El objetivo, sostuvo, es mantener la atracción de inversiones y aprovechar la posición de Nuevo León como uno de los principales polos industriales del país, particularmente ante el crecimiento de industrias que requieren cada vez más energía.