Resalta Miguel Flores reducción histórica de homicidios en NL

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, resaltó los importantes avances en materia de seguridad en Nuevo León, enfatizando una disminución del 73% en homicidios dolosos durante los últimos 10 meses, cifra reconocida oficialmente por el gobierno federal.

“Este reconocimiento por parte de las autoridades federales valida el compromiso firme de este gobierno con la seguridad y el bienestar de todas y todos los ciudadanos. El Gobernador Samuel García ha impulsado una inversión histórica para garantizar la tranquilidad en nuestra entidad y hacer de Nuevo León el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, informó Flores Serna a través de un comunicado.

El secretario general destacó además la colaboración estrecha entre los tres niveles de gobierno, mediante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, que ha sido fundamental para alcanzar estos resultados.

“La coordinación es la clave para construir un Nuevo León más seguro para todos”, afirmó.

Asimismo, Flores Serna reconoció el desempeño de la Nueva Fuerza Civil, calificada como la mejor policía de México en la última encuesta del INEGI y que opera las 24 horas del día en todo el estado, implementando estrategias de seguridad como “Presencia Total”.

“El esquema de presencia total nos permite una respuesta inmediata, una contención efectiva de riesgos y una vigilancia permanente, fortaleciendo así la seguridad en cada rincón de Nuevo León”, puntualizó.

INFO7 publicó este martes que las autoridades atribuyen que este desplome de hasta el 70% en los principales crímenes es gracias a la estrategia de seguridad entre el estado y la federación