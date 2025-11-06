Resalta Miguel Flores nearshoring e inversión extranjera en NL

El Secretario General de Gobierno destacó la inversión extranjera que posiciona a Nuevo León como el motor económico de México

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que el reto en materia económica es mantener a Nuevo León como el motor de México, atrayendo más inversión extranjera e impulsando el nearshoring.

“Este Gobierno ha hecho un gran trabajo para atraer inversión extranjera y, gracias a eso, hoy somos primer lugar nacional con más de 110 billones de dólares en inversión y líderes en nearshoring de todo el país”, declaró.

Flores Serna destacó la fuerza laboral que hay en la entidad y la decisión de más empresas de establecer sus operaciones en Nuevo León, lo cual permite que el Estado sea referente en creación de empleos.

El Secretario General de Gobierno expresó que estos índices económicos se han traducido en mejor bienestar para las familias neoleonesas y un mayor compromiso para el Gobierno del Estado para que Nuevo León siga ascendiendo y ser el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.