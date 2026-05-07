Resalta Miguel Flores logros de la División Ambiental en 9 meses

A nueve meses de su creación, la Nueva División Ambiental ha consolidado su operatividad en el estado con resultados contundentes en la lucha contra las emisiones contaminantes y el rescate de espacios públicos. Así lo informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien destacó que la coordinación interinstitucional es la clave del avance ecológico en la entidad.
Mano dura contra las emisiones y rescate urbano
Durante el balance presentado sobre el desempeño de esta unidad coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente, se reveló que solo en el mes de abril se aplicaron suspensiones a 10 empresas que representaban un riesgo ambiental inminente para la zona metropolitana.
"Se están realizando acciones para evitar los días de alta contaminación que afectan a la ciudadanía a través de la inspección permanente; incluso, ya se ha suspendido la operación en aquellas que no cumplen", puntualizó Flores Serna.