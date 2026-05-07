Resalta Miguel Flores logros de la División Ambiental en 9 meses

Por: Carlos Nava 06 Mayo 2026, 22:53 Compartir

Durante el balance presentado sobre el desempeño de esta unidad, se reveló que solo en el mes de abril se aplicaron suspensiones a 10 empresas

A nueve meses de su creación, la Nueva División Ambiental ha consolidado su operatividad en el estado con resultados contundentes en la lucha contra las emisiones contaminantes y el rescate de espacios públicos. Así lo informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, quien destacó que la coordinación interinstitucional es la clave del avance ecológico en la entidad. Mano dura contra las emisiones y rescate urbano Durante el balance presentado sobre el desempeño de esta unidad coordinada por la Secretaría del Medio Ambiente, se reveló que solo en el mes de abril se aplicaron suspensiones a 10 empresas que representaban un riesgo ambiental inminente para la zona metropolitana. "Se están realizando acciones para evitar los días de alta contaminación que afectan a la ciudadanía a través de la inspección permanente; incluso, ya se ha suspendido la operación en aquellas que no cumplen", puntualizó Flores Serna.

Además de la vigilancia industrial, las brigadas de limpieza han transformado el entorno urbano mediante:

282 jornadas de limpieza realizadas en diversos sectores.

Retiro de 121,770 kilos de basura de espacios públicos.

Recuperación de áreas verdes para el uso ciudadano.

Protección animal y atención a emergencias

La labor de la División Ambiental no se limita al aire y suelo; el bienestar animal y la gestión de riesgos también forman parte de su agenda prioritaria. En la última semana de abril, las autoridades informaron el resguardo de 19 animales víctimas de maltrato.

Asimismo, en un esfuerzo por proteger los recursos forestales y la integridad de la población, el equipo logró sofocar 19 incendios en distintos puntos del estado, evitando desastres de mayor magnitud.

Un frente común: 10 dependencias al servicio del entorno

Iniciada el pasado 3 de agosto, esta fuerza operativa integra el esfuerzo de 10 organismos estatales, entre los que destacan:

Procuraduría Ambiental Agencia de la Calidad del Aire División de Fuerza Civil Protección Civil del Estado Agua y Drenaje de Monterrey

El Secretario General de Gobierno concluyó haciendo un llamado a la denuncia ciudadana, señalando que el reporte de tiraderos clandestinos y anomalías industriales es vital para mantener la efectividad de la Nueva División Ambiental y construir una sociedad más consciente de su impacto ecológico.