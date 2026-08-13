Resalta Miguel Flores la constante capacitación de PCNL

El secretario general de Gobierno destacó la importancia de estos programas de formación, que permiten a los brigadistas y personal médico actualizar técnicas

Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal que atiende emergencias y optimizar la respuesta ante cualquier eventualidad, el Gobierno de Nuevo León, a través de Protección Civil estatal, mantiene un programa de capacitación continua dirigido a corporaciones de auxilio y atención médica, tanto del sector público como privado.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destacó la importancia de estos programas de formación, los cuales permiten a los brigadistas y personal médico adquirir y actualizar conocimientos para actuar de manera inmediata y adecuada frente a situaciones de riesgo.

Como parte de esta estrategia de profesionalización, esta semana Protección Civil de Nuevo León impartió el curso Primer Respondiente y Primeros Auxilios a personal de la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UNEME DEDICAM).

"En Nuevo León contamos con personal médico altamente preparado, pero la capacitación constante siempre será una herramienta fundamental para fortalecer sus capacidades y brindar mayor seguridad a los pacientes. Desde Protección Civil Nuevo León estamos impulsando una formación permanente para que quienes tienen la responsabilidad de responder ante una emergencia cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para actuar de manera rápida y adecuada", enfatizó Flores Serna.

Durante la jornada teórica y práctica, los profesionales de la salud capacitados en la UNEME DEDICAM adquirieron destrezas en:

Evaluación y atención inmediata de heridas.

Técnicas para el control de hemorragias.

Protocolos de manejo y atención de quemaduras.

El funcionario estatal, reiteró que la preparación continua de las personas que interactúan directamente con la ciudadanía mejora sensiblemente la capacidad de reacción institucional y contribuye a la consolidación de un estado más seguro.

Finalmente, la Secretaría General de Gobierno reafirmó el compromiso de la actual administración estatal de dar continuidad a estos talleres y certificaciones para garantizar la protección e integridad de las familias neoleonesas.