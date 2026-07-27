Resalta Miguel Flores el fortalecimiento de conectividad de NL

Por: Carlos Nava 26 Julio 2026, 14:39 Compartir

Flores Serna explicó que este logro responde a una planeación conjunta, enfocada en modernizar las instalaciones de la terminal aérea y sus vías de acceso

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La consolidación del vuelo directo Monterrey–París como una ruta permanente representa un paso firme en el fortalecimiento de la conectividad internacional y la competitividad económica de Nuevo León, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores. La decisión de la aerolínea de mantener la ruta con tres frecuencias semanales confirma la posición de la entidad como un destino estratégico para el turismo, los negocios y la atracción de capitales extranjeros. Al respecto, Flores Serna explicó que este logro responde a una planeación conjunta entre el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) y el Gobierno del Estado, enfocada en modernizar las instalaciones de la terminal aérea y sus vías de acceso. “Detrás de esta ruta hay una estrategia para convertir al Aeropuerto Internacional de Monterrey en uno que esté a la altura de lo que nuestro estado merece. Se ha impulsado la modernización del aeropuerto, la ampliación de rutas nacionales e internacionales, nuevas inversiones en movilidad, infraestructura urbana, espacios públicos y proyectos que elevan la competitividad de la entidad”, destacó el funcionario. Asimismo, el Secretario subrayó que la visión de capitalizar estas coyunturas genera un impacto directo en la comunidad a través de la creación de empleos, la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo de mejores condiciones para el crecimiento sostenible de la región.