Resalta Mariana Rodríguez colaboración en apoyo a niños quemados

Con el objetivo de transformar la vida de decenas de menores y devolverles la confianza tras sufrir accidentes severos, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezó el arranque de la Campaña de Atención Integral a Niños con Secuelas de Quemaduras.
Este esfuerzo es el resultado de una colaboración estratégica entre el Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González", el Hospital Shriners para Niños de Texas, la Fundación Michou y Mau, la Secretaría de Salud y el DIF estatal.
Un enfoque más allá del quirófano
Durante el evento, Rodríguez Cantú enfatizó que las quemaduras trascienden el daño dérmico, afectando la salud mental y el desarrollo social de la infancia.
“Las quemaduras dejan marcas visibles e invisibles que acompañan durante toda la vida. Este programa es importante porque no solamente habla de cirugía, sino de recuperar la confianza para que puedan seguir jugando y creciendo”, puntualizó.