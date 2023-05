Resalta Luis Susarrey mala planeación en obras de San Pedro

Señala legislador la mala organización de las obras en el Casco de San Pedro y la falta de empatía con personas de la tercera edad, discapacitados y locatarios

Por: Brian Jiménez

Mayo 23, 2023, 12:25

El diputado del PAN, Luis Susarrey, presentó este martes una iniciativa que asegura 'reforzará el derecho a la movilidad', tomando como antecedente un video que circula en redes sociales donde se aprecia a una persona de la tercera edad y discapacitada con dificultades para caminar sobre las obras del Casco en San Pedro.

'Lo que estamos haciendo el día de hoy es reforzar el derecho a la movilidad que ya está reconocido en nuestra constitución y este derecho humano es vulnerado, es violado constantemente', expuso el diputado.

El legislador resaltó la mala organización de las obras y la falta de empatía con personas de la tercera edad, discapacitados y locatarios asegurando que la planeación no adecuada de obras como esta, también viola el derecho a la movilidad.

'Es algo que están padeciendo muchos adultos mayores por las obras que se están haciendo con muchísima prisa, siendo que la administración es de tres años y contando la anterior, serían seis y se pudo haber hecho esto de una manera mucho mejor planeada', expresó Susarrey.

Se trata de una adición del Artículo 20 Bis a la Ley de Obras Públicas para el estado y Municipios de Nuevo León, para quedar como sigue:

“Las dependencias y entidades estarán obligadas a analizar el posible impacto al derecho a la movilidad de los ciudadanos en la construcción de obras municipales y estatales. En ningún caso se permitirá que las banquetas o áreas de paso peatonal sean derrumbadas en su totalidad o pongan en situación de riesgo inminente el paso del peatón”.





El panista expresó su molestia al ver los trabajos de esta zona en San Pedro sin alternativas para el peatón.

'No es posible que se hayan derrumbado por completo las banquetas, que no se le haya dejado una alternativa al peatón para poder transitar; que te marquen un acceso peatonal y veas que ese acceso peatonal no tiene banqueta, pero hay personas que por su condición no pueden transitar', aseveró.

En esta iniciativa propuesta a la Ley de Obras Públicas, se llama a no realizar obras con estos criterios.

'En el desarrollo de políticas y obras públicas, el Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, darán prioridad a peatones y conductores de vehículos no motorizados y se fomentará la cultura de la movilidad sustentable', se lee en la iniciativa.

'Ni banquetas, ni puentes, ni cruces peatonales puedan derribarse en su totalidad', remarcó.

Afirmó que habrá sanciones a las constructoras y todo aquel que no se apegue a esta regla de empatía.

'La Ley de Obras Públicas ya marca sanciones económicas ante el incumplimiento y las sanciones son millonarias cuando se pone en riesgo la seguridad de las personas y este es el caso', señaló.

El legislador arribó a la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado al filo de las 11:00 de la mañana.