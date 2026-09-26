Resalta Estado eficacia de Fiscalía para vincular delincuentes

El gobernador Samuel García destacó el esfuerzo de la Fiscalía General de Justicia en el número de vinculaciones de delincuentes

Durante la rueda de prensa de seguridad para la construcción de la paz, el gobernador Samuel García señaló que Nuevo León ha presentado los índices más bajos en los últimos años en inseguridad.



Destacando una reducción de 87% en homicidios y un 18% de reducción en robo a transportistas, ambos problemas principales en resolver en Nuevo León.



“La tendencia es y sigue la baja. Estamos llegando a menos de un homicidio diario, lo cual es un gran número para el estado después de años en que teníamos 5, 6 y de repente picos de 10 o 15 homicidios. Hoy menos de uno diario y la tendencia sigue bajando”, comentó el mandatario estatal.

Destacó que en las ultimas semanas la zona norte de Monterrey, es la que ha presentado mayores casos de homicidio, por lo que aplicara un plan de contención, que contara con mayor presencia de Fuerza Civil.



Así mismo señaló que la Fiscalía General de Justicia ha tenido el número más alto de vinculación de delincuentes



“Cada vez han sido mucho más eficaces en que lo que se denuncia no se queda en carpeta se sigue el proceso, se vincula a proceso y si hay delito cárcel, reparación del daño. Entonces hemos hecho una estrategia integral en la que Nuevo León hoy tiene números históricos no sólo en la reducción y los mejores números de los últimos 30 años, sino que también la Fiscalía federal y local en las carpetas que tiene el porcentaje de éxito de vinculación es mucho más alto de lo que teníamos antes con la puerta giratoria y los amparos y que mucha gente salía libre”, indicó.



Por su parte el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, mencionó que el Operativo Muralla fue activado en una ocasión dejando personas detenidas y armas de diversos calibres aseguradas.



“Se activó durante una ocasión, fue en el municipio de Los Aldama. Tradicionalmente llevamos tareas de inteligencia, de presencia y como resultado de eso se detuvieron a 62 personas, se aseguraron 10 vehículos y al menos 11 armas de fuego”, informó.