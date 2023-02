Repuntan en Nuevo León los camionazos; se incrementan 26%

Entre los accidentes viales disparados en Nuevo León en los últimos años, hay un rubro que siembra peligro sobre el asfalto: se trata del camión urbano

Por: Andrea Rodríguez

Febrero 07, 2023, 7:31

En los últimos años, los accidentes en los que participan camiones urbanos han crecido más que los percances generales, convirtiéndose así en uno de los puntos más críticos de la peligrosidad vial que de por sí caracteriza a la urbe regia.

Y es que mientras los accidentes viales en general aumentaron 10% en el último año, como publicó ayer INFO7, los de camión se dispararon 26% al terminar el primero semestre del 2022, es decir, más del doble.

Para colmo, esto ocurre en el estado considerado “más chocón” del país, pues Nuevo León concentra el 20% de los percances viales de todo México, colocándose en primer lugar de incidentes viales.

El crecimiento disparado de choques en las rutas urbanas se nota especialmente en el último tramo del gobierno del Bronco, lo cual, dijeron expertos, es reflejo del abandono en que estuvo el servicio, además de la falta de capacitación de los choferes y de cultura vial en la ciudad

Ante esta situación, la administración estatal actual está tratando de meterlos en cintura con más capacitación de los choferes y con la compra de más unidades, pero los resultados aún no se ven.

Luisa Peresbarbosa, presidenta del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial de Nuevo León (Ocisevi), dijo que en esta problemática mucho tiene que ver la falta de unidades porque las pocas que había se aceleran para abastecer la demanda.

“En el transporte público creo que es más evidente lo que se requiere es poner más atención, faltan unidades, en cuestión de infraestructura no están las paradas señalizadas. Se requiere más infraestructura para todas las personas que no se mueven en automóvil, necesitamos que las personas se bajen de los vehículos, pero nadie se va a bajar si no tenemos este transporte seguro y de calidad”, señaló.

Datos del Ocisevi indican que de enero a junio del año pasado 2021 se registraron 931 accidentes en los que participaron camiones, mientras que en el mismo periodo del 2022 fueron 1,177, lo que es un aumento de 26 por ciento. Es decir, se registraron 246 accidentes más.

El organismo todavía no ha publicado los del último semestre del 2022, pero todo indica que serán más que los 1,105 de los registrados en el segundo semestre del 2021.

Ayer INFO7 dio a conocer que la zona metropolitana de Monterrey se ha convertido en una pista de peligro para los regios porque, del 2021 al 2022, los percances viales generales en la zona metropolitana subieron un 10% al pasar de 63,299 a 69,874. Además, en los últimos dos años el crecimiento fue de 20 por ciento.

Con información de elhorizonte.mx