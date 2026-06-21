Reprograman concierto de Grupo Firme en FIFA Fan Fest™ Monterrey

El concierto forma parte de las actividades del FIFA Fan Festival™ Monterrey, espacio que combina transmisiones de partidos y espectáculos en vivo

La presentación de Grupo Firme en el FIFA Fan Festival™ Monterrey fue reprogramada del miércoles 24 al jueves 25 de junio, como parte de un ajuste en la programación del evento que se realiza en el Parque Fundidora.

De acuerdo con la actualización difundida por los organizadores, la decisión busca que los asistentes puedan disfrutar por separado tanto el partido de la Selección Mexicana en contra de la selección de Chequia como el espectáculo de la agrupación, considerada una de las presentaciones más esperadas dentro de la agenda musical del festival.

El ajuste responde al gran éxito que ha tenido el FIFA Fan Festival™ Monterrey durante los días de actividad mundialista, con alta afluencia de aficionados nacionales y extranjeros en la zona del Parque Fundidora.

Con la nueva fecha, los organizadores buscan distribuir mejor la asistencia y evitar que dos eventos de alta convocatoria coincidan el mismo día, permitiendo que el público viva con mayor comodidad la jornada futbolera y el concierto de Grupo Firme.

Grupo Firme se presentará el jueves 25 de junio

La agrupación encabezada por Eduin Caz mantiene su participación dentro del festival y ahora subirá al escenario el jueves 25 de junio, en una jornada que se perfila como una de las más concurridas de la programación musical.

El concierto forma parte de las actividades del FIFA Fan Festival™ Monterrey, espacio que combina transmisiones de partidos, espectáculos en vivo y convivencia entre aficionados durante la Copa del Mundo.

Los organizadores agradecieron la comprensión de los asistentes y reiteraron la invitación para continuar celebrando las actividades del Mundial en Monterrey.

La reprogramación permitirá que el público tenga una mejor experiencia y que tanto el partido de México como la presentación de Grupo Firme puedan vivirse como eventos principales dentro de la agenda mundialista en Nuevo León.