Reporte de presunto baleado causa movilización en Tecnológico

Las autoridades recibieron el reporte de que en un edificio de departamentos había una persona herida, pero no ha sido confirmado

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El reporte sobre una persona herida por arma de fuego, movilizó a policías y agentes ministeriales en la colonia Tecnológico.

La presencia de efectivos de operaciones especiales de Monterrey y elementos del grupo de homicidios de la Policía Ministerial ocurrió alrededor de las nueve de la mañana del martes.

La movilización se dio minutos después de que en la planta de radio de estas corporaciones se recibió el reporte de que en un edificio de departamentos había una persona herida.

Esto provocó que unidades de policía llegaran hasta las calles de Bachilleres, Técnicos y Agrónomos.

Policías y agentes ministeriales revisaron dos edificios de departamentos ubicados en ese sector.

Asimismo, rescatistas a bordo de unidades de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio.

Durante alrededor de 40 minutos, las autoridades recorrieron la zona del tecnológico.