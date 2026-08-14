Reporte de amenazas moviliza policías a banco en la Del Valle

Discusión en sucursal bancaria generó el reporte de amenazas, por lo que elementos de la Policía de San Pedro acudieron como primeros respondientes.

Autoridades atendieron este martes un reporte en una sucursal bancaria BBVA ubicada sobre la Calzada Mauricio Fernández Garza, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro, elementos de la Policía municipal acudieron al establecimiento luego de que trabajadores realizaran un llamado relacionado con un cliente inconforme con el servicio.

Policía de San Pedro atendió el reporte

Al arribar al lugar, los elementos policiacos se entrevistaron con personal de la sucursal para conocer lo ocurrido y verificar la situación al interior del establecimiento.

La autoridad municipal informó que se trató de un incidente menor, por lo que no fue necesaria la detención de ninguna persona.

El reporte generó la movilización de los cuerpos de seguridad, quienes realizaron la atención correspondiente y verificaron que la situación se encontrara bajo control.

No se reportaron personas detenidas

La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro señaló que no se registraron personas detenidas como consecuencia de este incidente en la sucursal bancaria.

La dependencia reiteró su compromiso de mantener una atención inmediata ante los reportes ciudadanos y actuar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda representar una emergencia.

“Trabajamos por un solo San Pedro unido, seguro y en paz”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública municipal.