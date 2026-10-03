Reportan zanja peligrosa y semi-inundada en Centro de Monterrey

La enorme cavidad, resultado de un corte en el pavimento, abarca el largo de toda una cuadra, en Diego de Montemayor a la altura de Isaac Garza

Peatones y automovilistas reportaron una zanja peligrosa que puede ocasionar una tragedia, en el municipio de Monterrey.

Esto ocurre en la calle Diego de Montemayor a la altura de Isaac Garza, en el centro de la Ciudad.

Indicaron que una empresa de servicios, Agua y Drenaje o alguna de servicios de gas, hizo la zanja para realizar trabajos.

En el punto hay maquinaria pesada y, aparte, está estacionada una camioneta de la empresa Naturgy.

La enorme cavidad, resultado de un corte en el pavimento, abarca el largo de toda una cuadra.

La zona sí tiene trafitambos y una parte está señalizada con una malla color naranja, pero no es suficiente.

Las lluvias movieron los trafitambos de lugar, de modo que ya no cumplen su función de advertir del peligro.

Un televidente dijo que en caso de que en la noche nuevamente haya lluvias, la zanja puede inundarse completamente y nadie se percataría del riesgo.

Eso incrementa la posibilidad de que un peatón o un automovilista se accidenten.