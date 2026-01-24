Reportan volcadura sobre el Anillo Periférico

Los elementos de la corporación estatal confirmaron que el auto tanque quedó volcado del lado izquierdo y presenta daño con dos hoyos con derrame de diesel

Un auto tanque que transportaba combustible se volcó durante las primeras horas de este viernes en el cruce del Anillo Periférico y la Carretera a Laredo, en Apodaca.

La volcadura, a la altura del kilómetro 38, fue reportada por Protección Civil de Nuevo León.

El accidente se registró al filo de las 3:47 horas.

Los elementos de la corporación estatal confirmaron que el auto tanque quedó volcado del lado izquierdo y presenta daño con dos hoyos con derrame de diesel en tierra sobre una glorieta de la vía.

También ocurrió el derrame de uno de los tanques que alimentan el tracto-camión.

Se realizaron trabajos aplicando solvente sobre el derrame en la vía.

No se registran personas lesionadas.

Se desconocen los datos del operador, así como de la empresa a la que pertenece el auto tanque.

No se precisó la cantidad de producto que transportaba.

Protección Civil estatal cerró la vialidad, saliendo del Periférico hacia la Carretera a Laredo, en dirección de Apodaca a Escobedo.