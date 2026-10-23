Reportan volcadura en avenida Raúl Salinas, en Escobedo

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles personas lesionadas ni las causas que originaron el percance.

Una volcadura fue reportada este jueves sobre la avenida Raúl Salinas, en el fraccionamiento Mirasur, en el municipio de Escobedo.

El reporte del accidente vial se recibió a las 12:24 horas, por lo que una unidad de Protección Civil de Nuevo León acudió al sitio para atender la situación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles personas lesionadas ni las causas que originaron el percance.

Se espera que Protección Civil amplíe los detalles del accidente conforme avance la atención en el lugar.