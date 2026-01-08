Reportan violencia contra mujer en Monterrey

Según la información de los testigos, la mujer de alrededor 25 años iba con su pareja en un auto Versa y comenzaron a discutir

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras una discusión, una mujer fue agredida por su pareja y tirada en la calle con sus maletas en la Colonia Del Prado en Monterrey.

Según la información de los testigos, la mujer de alrededor 25 años iba con su pareja en un auto Versa y comenzaron a discutir, a lo cual el hombre se detuvo y comenzó a bajar las maletas de la joven.

La pelea quedó captada en cámaras de seguridad de los vecinos y se observa que posterior a que la mujer sale del vehículo esta se cuelga de la puerta y el hombre que no ha sido identificado arrancó y al final ella queda tirada en el piso.

Al lugar ubicado en las calles Eucalipto y Palmera, arribaron elementos de la Cruz Roja y Policía de Monterrey, quienes atendieron a la mujer, la cual aseguró que antes de caer del vehículo el hombre también la había golpeado dentro del departamento que compartían.

La mujer fue trasladada a una unidad médica para ser atendida y aseguró que estaría presentando cargos en contra del agresor por violencia.