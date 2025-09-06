Info 7 Logo
Reportan vehículos abandonados en la colonia Independencia

Por: Esmeralda Valdez

05 Septiembre 2025, 13:50

Vecinos aseguran que han contactado a tránsito municipal para que acuda a hacer el retiro adecuado, pero las autoridades hacen caso omiso

Vecinos de la colonia Independencia reportan una serie de vehículos abandonados en la calle Libertad, entre Queretaro y Yucatán. 

Fuera de la vivienda afectada, informan que un carro de color blanco con placas RYP_055B está obstruyendo la entrada principal y refieren que llevan más de una semana sin usar su cochera. 

Los habitantes aseguran que han contactado a tránsito municipal para que acuda a hacer el retiro adecuado, pero las autoridades hacen caso omiso. 

En la acera de enfrente, hay otros tres vehículos en el mismo estado, cubiertos de polvo y las llantas ponchadas. 

Por lo que, vecinos de la mencionada colonia reiteran el llamado a las autoridades municipales para que realicen el retiro de estos carros que están obstruyendo la vía pública.

