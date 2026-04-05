Reportan tráfico lento en Carretera Nacional hacia Tamaulipas

La mayoría de los vehículos son ocupados por familias que emprendieron su viaje desde muy temprano para aprovechar las vacaciones.

La Carretera Nacional registra tráfico intenso en dirección al sur de Nuevo León y hacia Tamaulipas, con largas filas de vehículos que avanzan a baja velocidad en plena jornada de salida hacia destinos turísticos.

Desde tempranas horas, el flujo vehicular se incrementó considerablemente, principalmente de familias que buscan llegar a las playas de Tampico o a distintos municipios del sur del estado.

¿Dónde se concentra el tráfico en la Carretera Nacional?

Los carriles de circulación se mantienen saturados en varios tramos, especialmente al aproximarse al municipio de Linares, donde la circulación se torna lenta y con constantes detenciones.

A la altura de Hualahuises, en los límites con Linares, el tránsito llega a detenerse por varios minutos, generando filas prolongadas de automovilistas.

Viajan familias hacia playas y presas del sur

La mayoría de los vehículos son ocupados por familias que emprendieron su viaje desde muy temprano para aprovechar el día en destinos como Tampico, Tamaulipas, o la presa Cerro Prieto, en Linares.

El incremento en la movilidad responde a la intención de aprovechar el descanso y las condiciones climáticas para actividades recreativas fuera de la ciudad.

Refuerzan vigilancia en ruta hacia el sur

Ante el aumento del flujo vehicular, se mantienen dispositivos de seguridad y protección a lo largo de la carretera, desde el municipio de Santiago hasta después de Linares.

Las autoridades realizan recorridos constantes para supervisar la circulación y brindar apoyo a los automovilistas durante el trayecto.