Reportan terreno abandonado y con basura en la colonia Zapata

La problemática también ha provocado la presencia de roedores, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades realizar labores de limpieza

Vecinos de la colonia Zapata reportan un terreno abandonado que desde hace aproximadamente dos años permanece lleno de basura y desechos, situación que ha generado molestias y preocupación entre los habitantes de la zona.

El predio se encuentra en el cruce de las calles Niños Héroes y Guerrero, donde se pueden observar distintos tipos de residuos acumulados.

De acuerdo con los vecinos, la problemática también ha provocado la presencia de roedores, por lo que solicitaron apoyo de las autoridades municipales para atender las condiciones del terreno y realizar labores de limpieza.

Los habitantes esperan que el Municipio de Monterrey intervenga para retirar la basura y evitar que el lugar continúe convirtiéndose en un foco de contaminación y fauna nociva.