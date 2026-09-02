Reportan sismo en Montemorelos; no hay lesionados

Fue alrededor de las 10:58 horas que habitantes de comunidades alejadas del centro de la cabecera municipal reportaban el temblor.

El reporte de un temblor se registró durante esta mañana en Montemorelos, de acuerdo con habitantes de comunidades alejadas.

Fue alrededor de las 10:58 horas que habitantes de comunidades alejadas del centro de la cabecera municipal reportaban el temblor.

En algunos lugares señalaron que escucharon un estruendo fuerte en la comunidad, como Tierras Coloradas, la Cotorra, Valle Hidalgo, Los Arroyos, Nogalitos, Hacienda del Medio, entre otras.

Hasta estos momentos, la dirección de Protección Civil de Montemorelos no reporta daños.

Apenas el día de ayer, el Sistema Sismológico Nacional reportaba un temblor de 3.5 a 55 kilómetros al sureste de Linares.

El temblor se registró alrededor de las 20:48:56 horas, el cual quedó asentado en la tabla del Sistema Sismológico Nacional.