Reportan sismo con epicentro al norte de Santa Catarina

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este viernes 14 de agosto al norte del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, de acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional.
El movimiento ocurrió a las 20:06 horas y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al norte de Ciudad Santa Catarina, con una profundidad aproximada de cinco kilómetros.
Sin afectaciones confirmadas tras el movimiento
La ubicación del epicentro corresponde al poniente de la zona metropolitana de Monterrey, cerca de los límites entre Santa Catarina y García.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas lesionadas ni daños materiales relacionados con el movimiento.
Nota en desarrollo....