Reportan segundo incendio en terreno baldío de Juárez

Según información preliminar, el fuego se registra cerca del sitio donde la noche del viernes se incendió una zona comercial sobre la carretera a San Roque

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un nuevo incendio fue reportado este sábado en un terreno baldío ubicado en el cruce de América Unida y la carretera a San Roque, en la colonia América Unida, en el municipio de Juárez, Nuevo León. El reporte inicial se recibió alrededor de las 12:37 horas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y personal de municipios cercanos para apoyar en labores.

Autoridades informaron que, debido a condiciones del viento, el fuego se propaga con rapidez, afectando yonkes y negocios cercanos que se encuentran en el sitio. Reiteraron que se trabaja para lograr controlar el incendio, en el que hasta ahora no registran personas lesionadas o evacuadas.

Zona cercana al incendio registrado un día antes

De acuerdo con la información preliminar, el fuego se registra en un área cercana al sitio donde la noche del viernes se incendió una zona comercial sobre la avenida Pablo Livas y la carretera a San Roque, siniestro que afectó varios establecimientos.

En ese incidente, las autoridades confirmaron que el fuego consumió cinco negocios, entre ellos una tarimera, un yonke y una llantera. Entre los establecimientos afectados se encontraban:

Compra y Venta de Metales

Venta de Malla Sombra

Yonke el Güero

Leo Autopartes

Tarimera (sin nombre)

Durante ese incendio se reportó la quema de chatarra, vehículos, autopartes, madera y una palapa, además de afectaciones en cableado de la Comisión Federal de Electricidad. El siniestro fue atendido por elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Juárez y Bomberos de Guadalupe, quienes lograron sofocar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Nota en desarrollo...