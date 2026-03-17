Reportan saldo blanco, tras vientos de hasta 100 km/h

Derivado del Frente Frío Número 41, que ingresó alrededor de las 00:00 horas de este lunes, se registraron ráfagas de viento de entre 70 y 100 km/h

Protección Civil de Nuevo León reportó que los fuertes vientos de las últimas horas en Nuevo León, que en algunos puntos llegaron a los 100 kilómetros por hora, dejaron solamente daños materiales, y por fortuna ninguna persona fallecida o lesionada, de modo que hasta la tarde de este lunes el saldo era blanco.

Ráfagas por Frente Frío 41 alcanzan hasta 100 km/h

El director de esta dependencia estatal, Érik Cavazos, dijo que, derivado del Frente Frío Número 41, que ingresó a la entidad alrededor de las 00:00 horas de este lunes, se registraron ráfagas de viento de entre 70 y 100 km/h.

Las estaciones meteorológicas reportaron diferentes velocidades en los municipios y puntos estratégicos.

Velocidades registradas en municipios

En Monterrey, 77 km/h; en China, 90 km/h, y en el Aeropuerto Mariano Escobedo hasta 100 km/h.

Mientras que en Linares, Santa Catarina, la Sierra de Picachos, San Nicolás, General Terán, Escobedo, San Pedro, y Montemorelos las ráfagas fueron de 32 a 56 kilómetros.

A consecuencia de eso, entre las 00:00 y las 07:20 horas se recibieron diversos reportes en el 911.

Saldo de afectaciones

Este fue el saldo:

35 postes caídos o por caer.

50 árboles caídos o por caer.

16 cables colgando.

40 cortos circuitos.

Y, siguiendo con la dinámica de los últimos días, 150 incendios de pastizal o de baldíos.

Municipios con más incendios

Los municipios con mayor número de reportes de incendios de baldíos fueron Juárez, Escobedo y Apodaca.

"Hay que recordar que con estas ráfagas de viento a partir de la madrugada tuvimos reportes, una noche muy larga para nosotros los equipos que atendemos las emergencias, se atendieron más de un centenar de incendios, prácticamente en puros pastizales, sin ningún incidente ni riesgo para la población", afirmó.

Coordinación y respuesta de emergencia

El funcionario destacó la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio.

"La pronta respuesta tanto de los cuerpos de emergencia tanto de Protección Civil del Estado y de los demás municipios y de los demás equipos eso nos trae, y lo quiero comentar, un saldo blanco, no hay personas lesionadas, obviamente no falleció ninguna persona", aseguró.

Monitoreo y prevención continúan

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de Nuevo León se seguirán monitoreando las condiciones de los vientos y se mantendrá alerta ante cualquier emergencia.

Desde el pasado viernes, Protección Civil Nuevo León estuvo enviando avisos de forma preventiva, coordinándose con las direcciones de Protección Civil Municipales.