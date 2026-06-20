Reportan saldo blanco tras triunfo de México ante Corea del Sur

Más de 100,000 aficionados se reunieron ayer en el Parque Fundidora para presenciar el triunfo de México en su segundo duelo mundialista

Las autoridades estatales reportaron saldo blanco tras el encuentro entre México y Corea del Sur, así como durante las actividades realizadas en el FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora, donde se registró una asistencia superior a las 100 mil personas.

Durante la rueda de prensa, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, destacó que pese a la gran afluencia de aficionados no se presentaron incidentes de relevancia.

“Ayer fue un evento muy grande, hubo más de 100 mil personas en el FanFest que tuvieron que cerrar los accesos porque hubo demasiada gente, pero la buena noticia es que no hay ningún asunto relevante”, señaló.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, explicó que como parte de los protocolos para el control de multitudes fue necesario cerrar temporalmente algunos accesos al Parque Fundidora para permitir el ingreso ordenado de los asistentes.

“Para el control de la multitud se determinó cerrar los accesos en algunos minutos y que esto permitiera que la gente pudiera ingresar hasta el interior del parque y hacer este control del manejo de la multitud”, indicó.

El funcionario detalló que una vez que existieron las condiciones adecuadas, se permitió nuevamente el acceso, situación que quedó registrada en diversos videos donde se observa a algunas personas ingresando corriendo al recinto.

“La decisión de mando fue permitir el acceso, conducirlo y por eso no fue necesario realizar ninguna detención ni mucho menos, no se registró con personas lesionadas, tampoco se registró alguna persona con actitud violenta; lo más importante es que prevaleció siempre un ámbito y un ánimo de fiesta y de colaboración por parte de todos”, agregó.

Las autoridades reiteraron que el operativo continuará durante los eventos mundialistas que se desarrollan en la ciudad. Asimismo, hicieron un llamado a los asistentes a tomar previsiones de tiempo y seguir las indicaciones de seguridad, ya que este viernes se celebrará el partido número mil en la historia del estadio de Monterrey.