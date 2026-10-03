Reportan saldo blanco tras intensas lluvias en Nuevo León

Entre los reportes atendidos se encuentran más de 50 vehículos que quedaron varados en distintos puntos, además de vehículos arrastrados

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Hasta el corte de las 2:00 de la madrugada de este viernes, Nuevo León mantiene un saldo blanco tras las intensas lluvias y tormentas eléctricas registradas por el ingreso del primer frente frío de la temporada, informó Erick Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León.

El funcionario señaló que, aunque se han presentado diversos incidentes relacionados con las precipitaciones, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las corporaciones de emergencia mantienen recorridos y unidades desplegadas en puntos estratégicos para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Entre los reportes atendidos se encuentran más de 50 vehículos que quedaron varados en distintos puntos, además de automóviles que fueron arrastrados por la corriente en sectores de Santa Catarina, particularmente en las colonias Los Portales y zonas cercanas al Cerro de Las Mitras.

También destacó el rescate de dos personas que viajaban en un taxi y que quedaron en riesgo debido a la corriente. En este operativo participaron elementos de Fuerza Civil y Protección Civil de Monterrey, quienes lograron ponerlas a salvo.

Durante la noche también se han registrado árboles, cables y postes caídos, además de algunos reportes de interrupciones en el suministro de energía eléctrica. Cavazos señaló que, afortunadamente, no se han presentado condiciones de viento importantes, lo que ha permitido mantener un escenario de menor riesgo en ese aspecto.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante la continuidad de las lluvias, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar salir si no es necesario y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.