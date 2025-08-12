Reportan robo en notaría pública en Mitras Sur

Los empleados cerraron las oficinas el viernes por la tarde y, al reanudar actividades este lunes, se percataron de un notable desorden en el inmueble

La notaría publica número 23, ubicada en la calle Alfredo Piñeyro, en el cruce con las calles Tlalpa y Simón Bolívar, en la colonia Mitras Sur, fue blanco de un robo, durante el fin de semana.

Según los primeros reportes, los trabajadores del lugar cerraron las oficinas el viernes por la tarde y, al reanudar actividades este lunes, se percataron de un notable desorden dentro del inmueble.

Cajones forzados y objetos fuera de lugar encendieron la alerta, confirmando que se trataba de un robo.

Los presuntos ladrones habrían ingresado al inmueble por una ventana en la parte posterior, la cual fue violentada para permitir el acceso.

Se reportó el robo de, aparentemente, 3,200 pesos en efectivo, un cheque por 2,800 pesos y diversos objetos de valor cuyo monto aún no ha sido especificado.

La Policía de Monterrey se encontraba en el lugar, a la espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia para determinar con precisión cómo se llevó a cabo el robo y dar inicio a la indagatoria correspondiente.