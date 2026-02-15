Reportan riña en Preparatoria 1 entre alumnos y padres

Algunos padres de familia habrían acudido al lugar tras enterarse de un conflicto entre los jóvenes y terminaron participando en el enfrentamiento

Una riña campal entre alumnos y padres de familia generó polémica en redes sociales luego de registrarse en las inmediaciones de la Preparatoria 1 en Apodaca. Los hechos ocurrieron el jueves 12 de febrero en un terreno cercano al plantel ubicado en la colonia Elías Flores, en la cabecera municipal.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y grupos de padres de familia, el enfrentamiento habría involucrado a estudiantes del turno vespertino, quienes comenzaron a golpearse en un área donde circulan diversas rutas de transporte urbano. Videos difundidos muestran cómo el conflicto escaló y sumó la participación de adultos.

Videos exhiben agresiones entre estudiantes y adultos

Las grabaciones compartidas en redes sociales evidencian la magnitud del enfrentamiento. En los videos se observa a varios jóvenes intercambiando golpes, mientras algunas personas adultas intervienen directamente en la pelea.

🚨 Una riña campal se registró en los alrededores de la Preparatoria 1, en #Apodaca.



Videos del altercado se viralizaron rápidamente, mostrando la participación de estudiantes y adultos en la riña. pic.twitter.com/aKjm5nWt2J — INFO7MTY (@info7mty) February 13, 2026

Cuál es la causa del conflicto entre alumnos

Hasta el momento no existe una versión oficial que confirme el motivo del enfrentamiento. Sin embargo, testimonios difundidos en redes sociales indican que la riña habría comenzado cuando varios estudiantes presuntamente agredieron a un solo joven.

Según esta versión, otros alumnos se habrían sumado al conflicto para defender al estudiante afectado, lo que provocó que la pelea se extendiera y se involucraran más participantes.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, algunos padres de familia habrían acudido al lugar tras enterarse del conflicto y terminaron participando en el enfrentamiento, lo que incrementó la tensión entre los grupos presentes.

Autoridades no han emitido postura; conflicto genera preocupación

Hasta ahora, ni la Preparatoria 1 o autoridades municipales de Apodaca han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos. Tampoco se ha confirmado si la riña dejó personas lesionadas ni si existe alguna investigación en curso.

Tras difundirse los videos, algunos estudiantes y padres de familia manifestaron en redes sociales su preocupación por la recurrencia de conflictos entre alumnos y señalaron que consideran necesaria una mayor supervisión por parte de autoridades escolares.