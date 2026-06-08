Reportan riesgo por grandes enjambres de abejas en Villa Dorada

Los habitantes hicieron un llamado a la autoridad para atender el reporte y evitar que ocurra un incidente que ponga en riesgo a quienes transitan por el lugar

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La presencia de dos grandes enjambres de abejas en un árbol ubicado sobre la avenida Palmas, casi en su cruce con San Juan de los Lagos, mantiene preocupados a vecinos de la colonia Villa Dorada, quienes aseguran que el problema persiste desde hace varios meses sin que haya sido atendido por las autoridades.

Las abejas se encuentran instaladas en un árbol localizado en el área de estacionamiento de las viviendas, situación que ha generado temor entre los habitantes debido al constante tránsito de personas por la zona.

“Si es un riesgo por que mira está en el estacionamiento y si se cae y va pasando alguien ya no la libra”, expresó.

Aumenta preocupación tras recientes incidentes con abejas

La inquietud entre los residentes ha aumentado tras los recientes incidentes relacionados con ataques de abejas registrados en distintos puntos de la zona metropolitana.

“Si estamos preocupados, yo ya he visto abejas dentro de mi casa y aquí vive mi mamá de la tercera edad, yo por eso ya mejor tengo todo cerrado”, comentó Nelly.

De acuerdo con los vecinos, el reporte ya fue realizado ante las autoridades bajo el folio 586055; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una solución definitiva.

Según relataron, el caso ha sido canalizado entre distintas dependencias sin que alguna haya acudido a retirar los enjambres o evaluar el riesgo.

“El juez de la colonia ya levantó el reporte pero solo le dan largas, dicen que es con municipio, que protección civil pero nadie viene”, agregó Nelly.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a la autoridad competente para atender el reporte y evitar que ocurra un incidente que ponga en riesgo a quienes viven o transitan por el lugar.