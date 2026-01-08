Reportan retrasos por remodelaciones en Aeropuerto

A pesar de las horas de vuelo y de abordaje, los usuarios tienen que esperar alrededor de media hora para poder recoger el equipaje documentado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Faltando poco más de cinco meses para el mundial de Futbol, FIFA 2026 las remodelaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) siguen causando dolores de cabeza a los pasajeros habituales.

Y es que a pesar de las horas de vuelo y de abordaje, los usuarios tienen que esperar alrededor de media hora para poder recoger el equipaje documentado, derivado a que tan solo son dos bandas para la entrega de maletas que están en funcionamiento.

Osvaldo Guzmán, pasajero confirmó como a El Horizonte que solo dos bandas están disponibles y aunque este martes no se vio un retraso importante consideraron que en días con más vuelos se complica la recolección de equipaje.

“Hay dos activas solamente hasta el momento no sé qué tema traigan ahí, pero si tarda un poquito en recoger las maletas, en otros vuelos si debe de haber algún retraso cuando viene más saturado o cuando vienen más aviones y todo eso”, señaló Guzmán.

Daniel Quijano, otro usuario, externó que se trata de hasta 30 minutos de tardanza y que también maltratan las maletas, incluso esta ocasión vio tres maletas con las ruedas rotas.

Pese a tratarse de las remodelaciones para recibir a los visitantes extranjeros Quijano señaló que estas obras afectan a los viajeros habituales.

“Unos 25 minutos. 30 Sí. Vi que se aventaban a la vez la maleta y había una muchacha que me llevó con tres maletas de las ruedas rotas, Pero ahí afuera no vi ningún otro tema.

“Sí, tendrían que apurarse a eso. Más que nada. Creo que lo están haciendo ahorita por el Mundial. Pero no, no le veo el caso unos a otros. Los que viajan seguido a Monterrey hacer eso”, comentó Quijano.