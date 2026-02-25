Reportan presunto robo a negocio en colonia Mirasol

Elementos de Fuerza Civil ingresaron al inmueble para inspeccionar la zona y descartar cualquier situación de riesgo tras el reporte

Una intensa movilización policiaca se registró tras un reporte ciudadano recibido por INFO7, en la colonia Mirasol, al norponiente de Monterrey, donde se alertaba sobre una persona presuntamente robando al interior de un establecimiento.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, dos hombres que acudieron a realizar labores de mantenimiento en una antena de telefonía se percataron de ruidos al interior de un negocio ubicado sobre la calle Imposte, casi en su cruce con Imposta.

Al aproximarse, notaron que el candado de la puerta principal había sido forzado, por lo que de inmediato realizaron el llamado a las autoridades.

Minutos después arribaron elementos de Fuerza Civil, quienes ingresaron al inmueble para inspeccionar la zona y descartar cualquier situación de riesgo.

Sin embargo, durante la revisión no fue localizada la persona que presuntamente se encontraba dentro del lugar.

Tras el operativo, los uniformados mantuvieron la custodia del sector y realizaron recorridos de vigilancia en busca del presunto responsable, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención.

En el sitio se localiza infraestructura tecnológica como cables, tarjetas y equipos relacionados con la antena de telefonía, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen si hubo robo y el monto de lo sustraído, así como el avance de las investigaciones para dar con el responsable.