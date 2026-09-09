Reportan presencia de ratas muertas en parque Las Arboledas

Los vecinos señalaron que han encontrado una gran cantidad de roedores muertos en distintos puntos del parque, situación que consideran insalubre

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Vecinos de San Nicolás de los Garza alertaron por la presencia de varias ratas muertas a lo largo del parque Las Arboledas, ubicado sobre la avenida Las Puentes.

De acuerdo con los habitantes del sector, desde hace tiempo habían reportado el avistamiento de ratas en el área, principalmente mientras las personas utilizan el parque para realizar ejercicio y otras actividades.

Ahora, los vecinos señalaron que han encontrado una gran cantidad de roedores muertos en distintos puntos del parque, situación que consideran insalubre y que genera preocupación entre quienes acuden diariamente al lugar.

Los habitantes pidieron la intervención del municipio de San Nicolás para atender lo que consideran una posible plaga, además de realizar el retiro de los animales y labores de limpieza y saneamiento en la zona.

Los vecinos esperan que las autoridades correspondientes acudan al parque para revisar las condiciones del lugar y evitar que el problema represente un riesgo para quienes utilizan este espacio público.