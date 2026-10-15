Reportan poste quebrado y en riesgo en la colonia Satélite

Habitantes del sector temen que las ráfagas de viento puedan provocar que la estructura termine por caer y ocasione algún accidente.

Un poste de telecomunicaciones que quedó quebrado y sostenido únicamente por el cableado fue reportado por vecinos de la colonia Satélite, al sur de Monterrey.

El desperfecto se encuentra en el cruce de las calles Paseo de los Misterios y Paseo de la Reforma, donde el poste permanece acordonado tras aparentemente ser impactado durante un percance.

Habitantes del sector temen que las ráfagas de viento puedan provocar que la estructura termine por caer y ocasione algún accidente.

Ante el riesgo, solicitaron el apoyo de las autoridades y de la empresa responsable para retirar el poste antes de que represente un peligro para quienes transitan por la zona.