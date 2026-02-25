Reportan poste con riesgo de caída en colonia 15 de mayo

De acuerdo con los habitantes del sector, la denuncia tiene más de 10 años; sin embargo, no han tenido respuesta de las autoridades

Vecinos de la colonia 15 de Mayo, en el municipio de Monterrey, denunciaron un poste, sin uso y con riesgo inminente de caída, en el cruce de las calles Juan Mendez y Juan Ponce de León.

Temen que por diferentes circunstancias pueda caer y cause muchos estragos al estar solo sosteniéndose de una rama de un árbol.

Esperan que el municipio de Monterrey pueda actuar cuanto antes para evitar una situación de riesgo.