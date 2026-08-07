Reportan poste a punto de caer sobre Paseo de los Leones

La estructura presenta una inclinación considerable, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona

Un poste de concreto con cámaras de videovigilancia municipales mantiene en alerta a vecinos y automovilistas, al encontrarse visiblemente inclinado sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con avenida Huerta, al poniente de Monterrey.

De acuerdo con un reporte ciudadano, la estructura presenta una inclinación considerable, lo que ha generado preocupación entre quienes transitan diariamente por la zona, debido al riesgo de que pueda colapsar sobre la vialidad o la banqueta.

Advierten riesgo para peatones y automovilistas

Los ciudadanos señalaron que el peligro no solo es para los vehículos que circulan por esta importante avenida, sino también para los peatones que utilizan la acera ubicada junto al poste, por donde diariamente pasan personas para dirigirse a sus actividades.

Solicitan intervención de las autoridades

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades del municipio de Monterrey para que inspeccionen la estructura y realicen las reparaciones o el reemplazo correspondiente, a fin de prevenir un accidente que pudiera poner en riesgo la integridad de quienes transitan por el lugar.