Reportan plaga de gusano barrenador en Montemorelos

Quienes muestran el video solicitaron la ayuda para que les expliquen como combatir la mosca que da vida al gusano barrenador

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Habitantes de Montemorelos reportaron la proliferación de plaga del gusano barrenador y que este se reproduce rápidamente.

En un video proporcionado por una habitante de Montemorelos muestra como de manera rápida pese a la mosca que se encuentra muerta, comienzan a nacer el gusano barrenador.

Quienes muestran el video solicitaron la ayuda para que les expliquen como combatir la mosca que da vida al gusano barrenador, pues señalaron que estan afectados con un número importante de estos insectos.

La mosca rápidamente se reproduce por el gusano barrenador y se ha incrementado con la presencia en diferentes lugares del municipio.

El problema que afecta no solo a ganaderos de la Región, también esta afectando animales silvestres de diferentes tipos, ahora también los ciudadanos estan solicitando apoyo para combatir la mosca.

Informaron que es muy notable como la mosca esta generando el gusano barrenador y en materia de salud afecta ahora a los ciudadanos.