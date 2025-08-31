Reportan persecución a balazos en Balcones de las Mitras

En el lugar, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron una camioneta que era ocupada por los presuntos responsables

Una intensa movilización policiaca se registró en la colonia Balcones de las Mitras, en el municipio de Monterrey, en donde ocurrió una persecución a balazos que se extendió hasta las calles Pelícano y avenida No Reelección.

Dentro del vehículo se localizó al menos un arma de fuego y ponchallantas.

Según testigos, durante la persecución se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que provocó alarma entre los vecinos del sector.

Se mantiene el despliegue policiaco en la zona, reportándose que los sospechosos se escondieron dentro de una escuela.