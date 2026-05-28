Reportan peligro por zanjas que deja Agua y Drenaje

Habitantes de la colonia CNOP, en Guadalupe piden a Agua y Drenaje que atienda los reportes para que sus trabajadores se presenten a terminar el trabajo

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Vecinos de la colonia CNOP, en el municipio de Guadalupe, denunciaron el peligro al que están expuestos por enormes zanjas que dejaron las cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey, por trabajos inconclusos.

Las profundas zanjas se extienden por casi toda la Privada Cristina Rodríguez, en su cruce con la calle Matías Casas.

El peligro de que alguna persona caiga en ellas y pierda la vida es latente porque no tienen señalización adecuada, además de que la calle quedó destruida y, por ende, intransitable.

Además, los montones de escombro y tierra bloquean el acceso a las casas. Los vecinos sufren para poder salir y entrar, además de que no pueden estacionar sus autos.

Y así ya tienen dos meses, sin que Agua y Drenaje atienda los reportes para que sus trabajadores se presenten a terminar lo que dejaron inconcluso.

Aseguraron que con las pasadas lluvias, las zanjas se inundaron, aumentando el riesgo en la zona.

Refirieron que todo comenzó hace cerca de dos meses, cuando las cuadrillas acudieron a reparar una fuga de drenaje, que ya era crónica y estaba dando muchos problemas a los vecinos.

Tras excavar y arreglar la tubería, el problema al parecer se solucionó, pero dejaron las zanjas y montones de tierra y escombro.

A los pocos días, la tubería volvio a dar problemas, los trabajadores acudieron y repararon, pero de nueva cuenta dejaron las zanjas y tampoco arreglaron la calle.

Las vecinas le pidieron a Agua y Drenaje tapar de inmediato las cavidades y pavimentar la privada, ya que chicos y grandes corren el riesgo de un accidente mortal.