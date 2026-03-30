Reportan peligro por zanja de AyD en avenida Alfonso Reyes

La excavación mide aproximadamente 2.5 metros de profundidad y una extensión similar de largo, lo que representa un peligro latente de accidente.

Al sur de Monterrey, automovilistas reportaron el riesgo que representa una obra inconclusa y con señalización deficiente de Agua y Drenaje, donde permanece una zanja abierta en plena curva.

El punto se localiza en la lateral de la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la calle Antiguo Camino a Villa de Santiago, donde conductores deben transitar con precaución ante el peligro.

¿Por qué representa un riesgo?

La excavación mide aproximadamente 2.5 metros de profundidad y una extensión similar de largo, lo que representa un peligro latente de accidente, especialmente en una zona de curva.

Quienes circulan por el sitio señalan que deben maniobrar entre el riesgo, debido a la cercanía de la zanja con la vialidad.

¿Qué originó la obra inconclusa?

De acuerdo con reportes, días atrás cuadrillas acudieron a reparar una fuga de agua; sin embargo, tras realizar la excavación, los trabajos no fueron concluidos, ya que en el lugar aún se observa humedad.

¿Cómo se encuentra la zona actualmente?

La zanja permanece expuesta, rodeada de montones de tierra y escombro, sin que se haya restablecido completamente la superficie.

En el sitio únicamente se colocó una estructura metálica y un cordón amarillo, señalización que automovilistas consideran insuficiente para advertir el peligro.